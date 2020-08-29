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День в истории: 29 августа
Указ «о бритии бород», первый Всемирный сионистский конгресс, открытие гена долголетия и другие события этого дня.
29 августа 1698 года вышел указ Петра I «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии». Все, кто не сбрил бороду к 1 сентября, платили огромные штрафы: дворяне — 60 рублей, купцы — 100 рублей, посадские люди — по 30 рублей.
29 августа 1897 года в Базеле открылся первый Всемирный сионистский конгресс под руководством Теодора Герцля. В ходе Конгресса была создана Всемирная сионистская организация, принявшая звезду Давида официальной эмблемой, и принята «Базельская программа». Сионисты имели целью воссоздать для еврейского народа родину в Палестине, которая была бы признана международным правом.
После создания государства Израиль Конгресс стали проводить в Иерусалиме раз в четыре года.
29 августа 1915 года родилась знаменитая шведская киноактриса, обладательница трех «Оскаров» Ингрид Бергман. Девочка появилась на свет в Стокгольме в
Бергман прославилась ролями в фильмах «Касабланка», «По ком звонит колокол», «Анастасия», «Убийство в “Восточном экспрессе”» и другими. В рейтинге «100 величайших звезд кино за 100 лет» по версии AFI актриса занимает 4-е место.
29 августа 1938 года в СССР приняли постановление «О высшем заочном обучении», которым определили перечень специальностей для системы заочного образования и сеть заочных вузов. С этого года заочное обучение стало органической частью общей системы образования в СССР, хотя сама система начала вводиться еще в 1919 году. Тогда Съезд Компартии принял решение оказать помощь рабочим и крестьянам в получении образования. В стране начался выпуск изданий для самообразования.
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне испытали РДС-1 — первую советскую атомную бомбу имплозивного типа с плутонием мощностью 22 килотонны.
37-метровая башня, на которой была установлена бомба, была уничтожена полностью. На ее месте образовалась воронка диаметром 3 м и глубиной 1,5 м, покрытая оплавленным стеклоподобным веществом. Уровень радиации в центре составлял 0,5 Зв/с. Людям разрешалось находиться в 2 км от эпицентра не более 15 минут. Сохранился снимок ядерного гриба от этого наземного взрыва.
29 августа 2001 года ученые из Медицинской школы Гарварда в Массачусетсе обнаружили последовательность из 10 генов, которая может хранить в себе секрет долгой жизни. Ее назвали «генетическим ракетным ускорителем». Позже ученые пришли к выводу, что генов, которые связаны с долголетием, многие сотни.