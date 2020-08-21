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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Взломщики научились копировать ключи от дома по звуку

И делать это можно дистанционно.

Источник: Reuters

Чтобы попасть в дом, современным ворам не нужно взламывать входную дверь, выбивать окна или красть ключи. Достаточно просто услышать, как хозяин дома открывает дверь.

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Как выяснили исследователи из Национального университета Сингапура, звук штифтов в замке может рассказать все о его типе и форме. Узнав время между слышимыми щелчками, злоумышленник узнает и расстояние между выступами вдоль ключа. Затем он сможет смоделировать 5−10 наиболее вероятных ключей.

Чтобы записать звук, вору даже не нужно подкрадываться к двери. Достаточно взломать смартфон, умный замок, умные часы или камеру видеонаблюдения хозяина дома и установить вредоносную программу, которая запишет звук замка и сделает все остальное.

Конечно, чтобы провернуть такую операцию, обычный «домушник» должен быть еще и хакером, а такое бывает очень редко, успокаивают исследователи.

Анна Лысенко

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