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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Над пропастью в Норвегии появился необычный мост

Он состоит из 99 ступенек.

Над крутым ущельем в Норвегии построили ступенчатый мост, с которого открывается невероятный вид на водопад Верингсфоссен высотой 182 м.

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Растянувшийся над пропастью мост длиной 47 метров с высоты птичьего полета кажется тонким и хрупким. Но на деле это очень надежное сооружение, над которым работали лучшие инженеры с 2018 года, пишет Daily Mail.

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Мост состоит из 99 ступенек, он позволяет рассмотреть популярную туристическую достопримечательность в новом ракурсе и соединяется со старой исторической дорогой. Неподалеку построили смотровые площадки, парковку и проложили новые дорожки для пешеходов.

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Анна Лысенко

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