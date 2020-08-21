16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Над пропастью в Норвегии появился необычный мост
Он состоит из 99 ступенек.
Над крутым ущельем в Норвегии построили ступенчатый мост, с которого открывается невероятный вид на водопад Верингсфоссен высотой 182 м.
Растянувшийся над пропастью мост длиной 47 метров с высоты птичьего полета кажется тонким и хрупким. Но на деле это очень надежное сооружение, над которым работали лучшие инженеры с 2018 года, пишет Daily Mail.
Мост состоит из 99 ступенек, он позволяет рассмотреть популярную туристическую достопримечательность в новом ракурсе и соединяется со старой исторической дорогой. Неподалеку построили смотровые площадки, парковку и проложили новые дорожки для пешеходов.
Анна Лысенко