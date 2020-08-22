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14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер из Индии «превратил» людей в мифических героев

Впечатляющая работа и настоящий талант.

Графический дизайнер Каран Ачарья, живущий в индийском городе Бангалор, доказал, что редактирование фотографий само по себе может быть видом искусства.

Ачарья делится своими красочными работами в соцсетях, где на него подписаны почти 300 тысяч человек. Слава к дизайнеру пришла после того, как он опубликовал фотографию настоящего мальчика в образе Кришны.

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Работа получилась настолько замечательной, что Ачарье сразу же написали тысячи людей. Они попросили его превратить их повседневные фотографии в нечто волшебное. И графический дизайнер исполнил просьбы многих из подписчиков.

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Анна Лысенко

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