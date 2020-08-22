14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер из Индии «превратил» людей в мифических героев
Впечатляющая работа и настоящий талант.
Графический дизайнер Каран Ачарья, живущий в индийском городе Бангалор, доказал, что редактирование фотографий само по себе может быть видом искусства.
Ачарья делится своими красочными работами в соцсетях, где на него подписаны почти 300 тысяч человек. Слава к дизайнеру пришла после того, как он опубликовал фотографию настоящего мальчика в образе Кришны.
Работа получилась настолько замечательной, что Ачарье сразу же написали тысячи людей. Они попросили его превратить их повседневные фотографии в нечто волшебное. И графический дизайнер исполнил просьбы многих из подписчиков.
Анна Лысенко