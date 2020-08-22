16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пиву предсказали изменение вкуса
Исследователи предупредили еще об одном неожиданном эффекте изменения климата.
Такой прогноз озвучила исследователь в области молекулярной и структурной биохимии в Университете штата Северная Каролина по имени Коллин Доэрти.
Доэрти изучает стресс у растений, нормальный рост которых зависит от множества факторов. С глобальным потеплением, говорит она, ночи становятся теплее, весна наступает раньше, а засухи случаются чаще. Все это нарушает внутреннюю «химию» растений и в конечном итоге влияет на вкус.
Для аналогии исследователь привела понятие «терруар» в сельском хозяйстве. Оно описывает зависимость вкуса вина, оливкового масла, сыра, кофе или чая от условий, в которых растут растения или пасется скот.
Ранняя весна даст больше шансов вредителям, говорит Доэрти, а более теплые ночи «дезориентируют» растения, вызывая эффект, аналогичный джетлагу у человека. В итоге растение не может синхронизироваться с окружающей средой. Урожайность снижается, а вкус конечного продукта меняется в худшую сторону.
Хотя климат Земли менялся и раньше, изменение температуры было гораздо более медленным и давало видам шанс приспособиться к новым условиям, уточняет эксперт.
Анна Лысенко