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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пиву предсказали изменение вкуса

Исследователи предупредили еще об одном неожиданном эффекте изменения климата.

Источник: Reuters

Из-за глобального потепления изменятся условия для выращивания хмеля, что в конечном итоге приведет к изменению вкуса пива.

Такой прогноз озвучила исследователь в области молекулярной и структурной биохимии в Университете штата Северная Каролина по имени Коллин Доэрти.

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Доэрти изучает стресс у растений, нормальный рост которых зависит от множества факторов. С глобальным потеплением, говорит она, ночи становятся теплее, весна наступает раньше, а засухи случаются чаще. Все это нарушает внутреннюю «химию» растений и в конечном итоге влияет на вкус.

Для аналогии исследователь привела понятие «терруар» в сельском хозяйстве. Оно описывает зависимость вкуса вина, оливкового масла, сыра, кофе или чая от условий, в которых растут растения или пасется скот.

Ранняя весна даст больше шансов вредителям, говорит Доэрти, а более теплые ночи «дезориентируют» растения, вызывая эффект, аналогичный джетлагу у человека. В итоге растение не может синхронизироваться с окружающей средой. Урожайность снижается, а вкус конечного продукта меняется в худшую сторону.

Хотя климат Земли менялся и раньше, изменение температуры было гораздо более медленным и давало видам шанс приспособиться к новым условиям, уточняет эксперт.

Анна Лысенко

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