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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Человечество исчерпало годовой запас ресурсов на Земле

Это произошло немного позже, чем в 2019 году.

Источник: Reuters

22 августа 2020 года человечество исчерпало годовой запас возобновляемых ресурсов на Земле, сообщили в аналитическом центре Global Footprint Network.

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Показатель оказался немного лучше, чем в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса люди сократили экологический след на 9,3 процента по сравнению с прошлым годом. В 2019-м запас ресурсов закончился 23 июля.

Под ресурсами исследователи имеют в виду пищу, энергию, пространство, а также все, что требуется для поглощения углекислого газа и выработки кислорода. Сейчас человечество использует на 60% ресурсов больше, чем может быть возобновлено. Эту ситуацию аналитики сравнивают с покупками в кредит.

«Это как с деньгами. Мы можем тратить больше, чем заработали, но это не будет длиться вечно», — сказал в ходе онлайн-презентации отчета Матис Вакернагель, президент Global Footprint Network.

Анна Лысенко

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