14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Человечество исчерпало годовой запас ресурсов на Земле
Это произошло немного позже, чем в 2019 году.
22 августа 2020 года человечество исчерпало годовой запас возобновляемых ресурсов на Земле, сообщили в аналитическом центре Global Footprint Network.
Показатель оказался немного лучше, чем в прошлом году. И
Под ресурсами исследователи имеют в виду пищу, энергию, пространство, а также все, что требуется для поглощения углекислого газа и выработки кислорода. Сейчас человечество использует на 60% ресурсов больше, чем может быть возобновлено. Эту ситуацию аналитики сравнивают с покупками в кредит.
«Это как с деньгами. Мы можем тратить больше, чем заработали, но это не будет длиться вечно», — сказал в ходе
Анна Лысенко