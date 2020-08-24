17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Приморье тигр украл у рыбаков улов (видео)
Хищник вышел к мужчинам из леса.
В Приморье двум рыбакам пришлось срочно прятаться в машине, когда к ним из леса внезапно вышел дикий тигр. Приближаться к людям он не стал и внимательно наблюдал за ними из кустов. Но после того, как рыбаки закрылись в машине, тигр отправился на разведку.
Мужчины снимали дикую кошку на камеру и ласково уговаривали ее уйти и дать им забрать свои удочки. В конце концов, тигр на уговоры поддался, но, уходя, захватил с собой ведро с уловом.
Екатерина Гура