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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Приморье тигр украл у рыбаков улов (видео)

Хищник вышел к мужчинам из леса.

В Приморье двум рыбакам пришлось срочно прятаться в машине, когда к ним из леса внезапно вышел дикий тигр. Приближаться к людям он не стал и внимательно наблюдал за ними из кустов. Но после того, как рыбаки закрылись в машине, тигр отправился на разведку.

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Мужчины снимали дикую кошку на камеру и ласково уговаривали ее уйти и дать им забрать свои удочки. В конце концов, тигр на уговоры поддался, но, уходя, захватил с собой ведро с уловом.

Екатерина Гура

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