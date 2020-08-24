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19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показали, как крокодилы плавают под водой

Довольно неожиданное зрелище

В середине августа в соцсетях стал вирусным ролик из TikTok-аккаунта австралийской бухты Crocosaurus Cove, где живут различные рептилии, в том числе и крокодилы.

На видео был запечатлен один из местных обитателей, который расслабленно плыл под водой. Его необычная техника в сочетании с веселой музыкой заставили многих пользователей по-новому взглянуть на этих хищников.

@crocosauruscove

Wait for it .... ##fypage ##foryoupage ##crocosauruscove ##crocodile ##animalsoftiktok

♬ Crystal Dolphin - Engelwood

В комментариях люди признались, что представляли себе плывущего крокодила совсем иначе, а данный ролик многим помог избавиться от страха перед животным.

Конечно, крокодилы не всегда плавают так расслабленно. Однако еще в 2008 году биологи из Университета Юты выяснили, что для них это не такая уж и редкость. Плавать, не шевеля лапами или хвостом, крокодилам помогает сокращение диафрагмы и некоторых мышц.

Екатерина Гура

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