В соцсетях показали, как крокодилы плавают под водой

В середине августа в соцсетях стал вирусным ролик из TikTok-аккаунта австралийской бухты Crocosaurus Cove, где живут различные рептилии, в том числе и крокодилы.
На видео был запечатлен один из местных обитателей, который расслабленно плыл под водой. Его необычная техника в сочетании с веселой музыкой заставили многих пользователей по-новому взглянуть на этих хищников.
В комментариях люди признались, что представляли себе плывущего крокодила совсем иначе, а данный ролик многим помог избавиться от страха перед животным.
Конечно, крокодилы не всегда плавают так расслабленно. Однако еще в 2008 году биологи из Университета Юты выяснили, что для них это не такая уж и редкость. Плавать, не шевеля лапами или хвостом, крокодилам помогает сокращение диафрагмы и некоторых мышц.