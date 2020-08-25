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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из США поймали в реке черепах-монстров (фото)

Снимки животных напугали пользователей Сети.

Специалисты из Комиссии по охране дикой природы и рыболовству из Флориды в середине августа выловили из реки Сувани трех суванийских аллигаторовых черепах. Эти животные были выделены как отдельный вид лишь в 2014 году, а потому ученые продолжают собирать о них данные.

46-pound female Suwannee alligator snapping turtle, Macrochelys suwanniensis. This is a new species that FWC helped describe in 2014.

Опубликовано FWC Fish and Wildlife Research Institute Пятница, 21 августа 2020 г.

64-pound male Suwannee alligator snapping turtle, Macrochelys suwanniensis. This week our biologists were out checking traps set for this state threatened species.

Опубликовано FWC Fish and Wildlife Research Institute Пятница, 21 августа 2020 г.

Фото пойманных черепах биологи опубликовали на своей странице в Facebook, чем сильно напугали подписчиков. Многие люди оказались не готовы к такому зрелищу и отметили, что эти черепахи выглядят как настоящие монстры. Другие пошутили, что эти черепахи могут стать символом «ужасного» 2020 года.

100-pound male Suwannee alligator snapping turtle, Macrochelys suwanniensis. FWC is collaborating with other researchers...

Опубликовано FWC Fish and Wildlife Research Institute Пятница, 21 августа 2020 г.

Биологи написали, что в ловушку попали два самца (весом 29 килограммов и 45,3 килограмма соответственно), а также «миниатюрная» самка весом 21 килограмм. Ученые полагают, что этим животным может быть от 40 до 80 лет. В среднем же, аллигаторовые черепахи живут около 200 лет, и их вес может достигать 90 килограммов.

64-pound male Suwannee alligator snapping turtle, Macrochelys suwanniensis. Six 4-foot diameter hoop net traps were set...

Опубликовано FWC Fish and Wildlife Research Institute Пятница, 21 августа 2020 г.

После того, как ученые собрали всю необходимую информацию и сделали фото, черепах они отпустили обратно в реку.

Екатерина Гура

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