Ученые из США поймали в реке черепах-монстров (фото)

Специалисты из Комиссии по охране дикой природы и рыболовству из Флориды в середине августа выловили из реки Сувани трех суванийских аллигаторовых черепах. Эти животные были выделены как отдельный вид лишь в 2014 году, а потому ученые продолжают собирать о них данные.
Фото пойманных черепах биологи опубликовали на своей странице в Facebook, чем сильно напугали подписчиков. Многие люди оказались не готовы к такому зрелищу и отметили, что эти черепахи выглядят как настоящие монстры. Другие пошутили, что эти черепахи могут стать символом «ужасного» 2020 года.
Биологи написали, что в ловушку попали два самца (весом 29 килограммов и 45,3 килограмма соответственно), а также «миниатюрная» самка весом 21 килограмм. Ученые полагают, что этим животным может быть от 40 до 80 лет. В среднем же, аллигаторовые черепахи живут около 200 лет, и их вес может достигать 90 килограммов.
После того, как ученые собрали всю необходимую информацию и сделали фото, черепах они отпустили обратно в реку.