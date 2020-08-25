16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянин научил свою собаку играть в бильярд (видео)
Пес с азартом толкает шары и отслеживает траекторию их движения.
Кинолог Максим Пятков из якутского поселка Жатай некоторое время назад заметил, что его полуторагодовалый лабрадор Дина с интересом следит за игрой в бильярд, и решил научить ее правилам этой игры.
По словам Максима, самым сложным было объяснить собаке, что шар необходимо толкать лапой, а не брать зубами. Но Дина оказалась сообразительной и быстро поняла, что от нее требуется. Сейчас она с азартом толкает шары и следит за их перемещением.
Максим гордится успехами Дины и планирует обучить ее и другим трюкам. Сейчас они тренируют отработку команд с помощью рации.
Екатерина Гура