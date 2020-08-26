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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка показала, как ее изменил отказ от вина

Изменилась вся ее жизнь.

Жительница Австралии Жюстин Уитчерч поделилась впечатляющими снимками того, как небольшое усилие над собой может изменить всю жизнь.

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Семь лет назад женщина из-за проблем в отношениях могла выпить около 3 бутылок вина в день. Иногда в дело шла водка.

Пагубная привычка ухудшила и без того хрупкое здоровье женщины. Врачи предупредили ее, что дело может закончиться весьма плачевно. Но больше всего за маму испугалась 9-летняя дочь Жюстин. «Мама, я боюсь, что тебе никогда не станет лучше», — сказала она в слезах.

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Уитчерч смогла взять себя в руки и бросила пить. А чтобы сосредоточиться на чем-то другом, записалась в спортзал.

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Сложнее всего, рассказала она изданию DailyMail, было не пить, когда пьют все вокруг. Жюстин пошла на хитрость: она стала встречаться с друзьями только по утрам, когда никому не придет в голову заказать себе коктейль. Сложнее всего было избегать выпивки на вечеринках, свадьбах и семейных застольях. Но когда женщину спрашивали, почему она не пьет, Уитчерч честно отвечала, что просто не сможет остановиться на одном бокале.

Сейчас 47-летняя женщина выглядит максимум на тридцать. Она похудела на 17 кг, стала тренером по фитнесу и даже участвует в конкурсах фитнес-моделей. Она вдохновляет меняться других людей, поддерживая их собственным примером.

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Анна Лысенко

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