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26 августа, источник: Новости Mail.ru

Как тушат лесные пожары в России (фото)

Следить за возгораниями теперь можно в режиме реального времени.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Ежегодно в России регистрируется до 35 тысяч лесных пожаров, охватывающих площади до 3,5 млн гектар. Для их тушения привлекается огромное число огнеборцев и тратятся значительные для страны средства.

При этом многих возгораний можно было бы избежать, ведь зачастую они случаются из-за человеческой неосторожности.

Непотушенные костры, брошенные окурки и оставленный самовозгораемый материал — все это причины большинства лесных пожаров.

Чтобы не допустить распространения огня, важно сообщать об обнаружении даже небольших возгораний в службу спасения или администрацию округа.

Тем не менее пожары, которые не удалось остановить на ранней стадии, могут быть опасны для жителей ближайших населенных пунктов. Чтобы следить за возгораниями в своем регионе было проще, Министерство экологии запустило сайт с картой лесных пожаров. С помощью нее можно узнать актуальную информацию о том, где в данный момент действует противопожарный режим и какие леса пока запрещено посещать.

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