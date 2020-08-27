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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что бактерии могут путешествовать между планетами

Микроорганизмы способны выживать в открытом космосе в течение многих лет.

Источник: Tokyo University

Ученые из Токийского университета опубликовали результаты трехлетнего исследования на тему того, могут ли земные бактерии выжить в открытом космосе. Выводы оказались многообещающими.

Еще несколько лет назад ученые, исследуя нижние слои стратосферы, обнаружили на высоте 12 километров над землей бактерий деинококков, которые, несмотря на солнечную радиацию, остались живы.

Тогда специалисты решили проверить, смогут ли бактерии выжить в открытом космосе и организовали эксперимент.

Они поместили бактерии на внешние панели японского экспериментального модуля «Кибо» на МКС. Все образцы были разной толщины и подвергались воздействию космической среды в течение года, двух и трех лет.

По завершении эксперимента ученые обнаружили, что за три года в космосе выжили лишь бактерии размером 0,5 миллиметров. Верхние бактерии погибли и тем самым создали защитный слой для всей остальной колонии. Ученые подсчитали, что микроорганизмы такой толщины могут прожить на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет — этого вполне достаточно для того, чтобы долететь до других планет. При этом колония бактерий около одного миллиметра потенциально может выживать до восьми лет, говорится в исследовании, опубликованном в Frontiers in Microbiology.

Эти данные подтверждают теорию о том, что микроорганизмы могут переселяться с одних планет на другие, а значит, обитаемых планет может быть намного больше, чем было принято считать раньше.

Екатерина Гура

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