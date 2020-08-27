40-летний Маколей Калкин стал мемом об ушедшем детстве

Американский актер и музыкант, звезда фильма «Один дома», Маколей Калкин 26 августа отметил свой день рождения — ему исполнилось 40 лет.
Круглая дата озадачила пользователей соцсетей — многие и не догадывались, что актер родился в 1980-м году. Так что для них это стало большим сюрпризом и настоящим прощанием с детством.
Сам Калкин также не упустил возможности пошутить по этому поводу. В своем Twitter он оставил поклонникам сообщение: «Эй, ребята, хотите ощутить себя старыми? Мне 40. Не благодарите».
В комментариях поклонники принялись шутить на тему ушедшего детства, своей старости и, конечно, делать мемы, что актеру явно пришлось по душе.