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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

40-летний Маколей Калкин стал мемом об ушедшем детстве

Поклонники не ожидали, что мальчик из «Один дома» уже настолько взрослый.

Американский актер и музыкант, звезда фильма «Один дома», Маколей Калкин 26 августа отметил свой день рождения — ему исполнилось 40 лет.

Круглая дата озадачила пользователей соцсетей — многие и не догадывались, что актер родился в 1980-м году. Так что для них это стало большим сюрпризом и настоящим прощанием с детством.

Сам Калкин также не упустил возможности пошутить по этому поводу. В своем Twitter он оставил поклонникам сообщение: «Эй, ребята, хотите ощутить себя старыми? Мне 40. Не благодарите».

В комментариях поклонники принялись шутить на тему ушедшего детства, своей старости и, конечно, делать мемы, что актеру явно пришлось по душе.

У меня был отличный день, а потом я узнал, что Маколею Калкину сегодня 40 лет, а я старею.
То, что Маколею Калкину сегодня исполнилось 40 лет, только что испортило день целому поколению.
Я думал, ты должен быть ребенком всю жизнь
Это мой подарок миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я уже не ребенок, это моя работа.

Екатерина Гура

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