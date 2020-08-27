17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обмануть мозг: фотограф заставил видеть черно-белое фото в цвете
Удивительная иллюзия связана с особенностями человеческого восприятия.
Фотограф Эндрю Стил опубликовал пример своей любимой оптической иллюзии, которая заставляет зрителя видеть цвета на
Стил показывает
Затем фотография приобретает первоначальный
Иллюзия связана с особенностями человеческого восприятия. Мозг человека подстраивается под изменения в освещении, например, он продолжает видеть белый лист бумаги белым, даже если в сумерках он кажется голубоватым, а под лампой накаливания — желтоватым.
Анна Лысенко