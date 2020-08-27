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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обмануть мозг: фотограф заставил видеть черно-белое фото в цвете

Удивительная иллюзия связана с особенностями человеческого восприятия.

Фотограф Эндрю Стил опубликовал пример своей любимой оптической иллюзии, которая заставляет зрителя видеть цвета на черно-белом фото.

Стил показывает черно-белый снимок домика в деревне. Мы можем предположить, что в цвете он яркий и красочный. Затем Эндрю добавляет на фото оранжевый, фиолетовый и голубой цвета, а по центру помещает черную точку. Он советует смотреть на нее в течение 10 секунд или дольше.

Затем фотография приобретает первоначальный черно-белый цвет, но зритель по-прежнему продолжает видеть ее в цвете.

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Иллюзия связана с особенностями человеческого восприятия. Мозг человека подстраивается под изменения в освещении, например, он продолжает видеть белый лист бумаги белым, даже если в сумерках он кажется голубоватым, а под лампой накаливания — желтоватым.

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Анна Лысенко

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