В Израиле обнаружен библейский город, в котором Иисус совершал чудеса

В течение долгих 32 лет археологи пытались отыскать на Голанских высотах в Израиле Вифсаиду — древний библейский город, который, согласно библейским текстам, был родиной апостолов Петра, Андрея и Филиппа. А кроме того, именно здесь Иисус Христос совершил несколько своих чудес — исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами.
Наконец ученым удалось сделать сенсационное открытие и обнаружить руины того самого библейского города. В своих исследованиях команда археологов во главе с Рами Аравом, профессором Небрасского университета в Омахе, опиралась на труды еврейского историка Иосифа Флавия, который упоминал, что Вифсаида находится на «нижних Голанах», недалеко от устья реки Иордан.
Долгие поиски дали свои результаты. В указанном месте ученые обнаружили фундамент домов, развалины храма, посвященного Юлии (жене римского императора Августа), некоторые предметы быта и рыболовные сети, пишет Daily Mail.
В Библии указывается, что Иисус проклял город, так как его жители не захотели покаяться, даже увидев чудеса. По оценкам экспертов, Вифсаида прекратила свое существование в IV веке. Раскопки продолжаются.