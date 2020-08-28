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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле обнаружен библейский город, в котором Иисус совершал чудеса

Это место также было родиной апостолов Петра, Андрея и Филиппа

В течение долгих 32 лет археологи пытались отыскать на Голанских высотах в Израиле Вифсаиду — древний библейский город, который, согласно библейским текстам, был родиной апостолов Петра, Андрея и Филиппа. А кроме того, именно здесь Иисус Христос совершил несколько своих чудес — исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами.

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Наконец ученым удалось сделать сенсационное открытие и обнаружить руины того самого библейского города. В своих исследованиях команда археологов во главе с Рами Аравом, профессором Небрасского университета в Омахе, опиралась на труды еврейского историка Иосифа Флавия, который упоминал, что Вифсаида находится на «нижних Голанах», недалеко от устья реки Иордан.

Долгие поиски дали свои результаты. В указанном месте ученые обнаружили фундамент домов, развалины храма, посвященного Юлии (жене римского императора Августа), некоторые предметы быта и рыболовные сети, пишет Daily Mail.

В Библии указывается, что Иисус проклял город, так как его жители не захотели покаяться, даже увидев чудеса. По оценкам экспертов, Вифсаида прекратила свое существование в IV веке. Раскопки продолжаются.

Екатерина Гура

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