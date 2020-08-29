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12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самого дорогого барана в мире продали за 490 тысяч долларов

Цена за гены.

На сельскохозяйственном аукционе в Шотландии продали самого дорогого барана в мире, сообщает Fox News.

Цену сумели поднять до 490 тысяч долларов. Предыдущий рекорд при продаже овцы в размере 300 тысяч долларов был установлен в 2009 году.

Баран по кличке Двойной бриллиант принадлежит к породе тексель, выведенной в Нидерландах. Ягнята этой породы быстро растут, взрослые овцы имеют очень развитую мускулатуру, их мясо первоклассного качества.

Двойной Бриллиант — потомок сразу двух чемпионов: барана стоимостью больше 86 тысяч долларов и овцы стоимостью 46 тысяч долларов. По словам покупателей, они заплатили такую «неприлично большую» сумму именно за гены барана. Они планируют окупить свои капиталовложения за счет потомства Двойного Бриллианта.

Анна Лысенко

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