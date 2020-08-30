11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
В сливном бачке у австралийки завелись четыре змеи
Самообладанию девушки можно позавидовать.
В доме у австралийки Софи Пирсон несколько дней барахлил сливной бачок. Чтобы заставить его работать, нужно было очень сильно нажать на кнопку.
Жительница фермы в Корделии решила не вызывать мастера и починить все своими руками. Заглянув в бачок, девушка с криком отпрянула. Оказалось, там поселились четыре змеи длиной до метра, пишет Opera News.
Немного успокоившись, Пирсон рассмотрела незваных «гостей» и поняла, что они не ядовиты. Это были обычные древесные змеи, которых она часто видела на ферме. Софи позвонила своей подруге, которая помогла достать змеек и выпустить их на волю.
Анна Лысенко