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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена самая старая супружеская пара в мире

У них 21 правнук и 9 праправнуков.

Хулио Цезарь Мора и его жена Вальдрамина Макловия Кинтерос из Эквадора признаны самой старой супружеской парой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

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Хулио Цезарю 110 лет, а его супруге в октябре исполнится 105. Совокупный возраст мужчины и женщины составляет 214 лет и 359 дней. Они женаты уже 79 лет и вырастили пятерых детей, пишет CNN.

Пара познакомилась благодаря тому, что сестра Вальдрамины была замужем за двоюродным братом Хулио Цезаря. Сперва семьи жениха и невесты не очень ладили между собой и были против этого брака. Хулио Цезарь и Вальдрамина поженились после 7 лет дружбы на почти что тайной церемонии в присутствии свидетелей и крестных родителей. Со временем их удачный брак смог примирить старших родственников между собой.

Супруги всю жизнь проработали учителями. На пенсии они занимаются садоводством, ходят в театр и кино и любят обедать с семьей и друзьями. Теперь у пожилой пары 11 внуков, 21 правнук и 9 праправнуков.

Анна Лысенко

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