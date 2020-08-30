Найдена самая старая супружеская пара в мире

Хулио Цезарь Мора и его жена Вальдрамина Макловия Кинтерос из Эквадора признаны самой старой супружеской парой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.
Хулио Цезарю 110 лет, а его супруге в октябре исполнится 105. Совокупный возраст мужчины и женщины составляет 214 лет и 359 дней. Они женаты уже 79 лет и вырастили пятерых детей, пишет CNN.
Пара познакомилась благодаря тому, что сестра Вальдрамины была замужем за двоюродным братом Хулио Цезаря. Сперва семьи жениха и невесты не очень ладили между собой и были против этого брака. Хулио Цезарь и Вальдрамина поженились после 7 лет дружбы на почти что тайной церемонии в присутствии свидетелей и крестных родителей. Со временем их удачный брак смог примирить старших родственников между собой.
Супруги всю жизнь проработали учителями. На пенсии они занимаются садоводством, ходят в театр и кино и любят обедать с семьей и друзьями. Теперь у пожилой пары 11 внуков, 21 правнук и 9 праправнуков.