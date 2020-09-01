Британка после выигрыша в лотерею 25 лет работает в супермаркете

64-летняя Элен Томпсон из небольшого британского городка Северный Тайнсайд уже много лет работает в ночную смену в местном супермаркете — там она раскладывает товары по полкам. Но отнюдь не нужда заставляет женщину тяжело работать, ведь в 1995 году она выиграла в лотерею 2,7 миллиона фунтов стерлингов (около 265 миллионов рублей по нынешнему курсу).
Несмотря на внезапное богатство, бросать работу Томпсон не стала. Журналистам британка пояснила, что деньги не должны портить людей.
К тому же, она любит свою работу, начальство и коллектив, а труд и общение придают ей силы и наполняют жизнь смыслом, пишет Mirror.
Томпсон рассказала, что уже потратила часть денег — она отложила средства на образование своих детей и купила каждому из них по дому. Кроме того, вместе с мужем они осуществили свою давнюю мечту и приобрели трех скаковых лошадей. Еще супруги любят время от времени ездить на каникулы в Лас-Вегас. Однако в ближайшем будущем ни она, ни ее муж свою работу оставлять не собираются.