15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В киевском аэропорту девушка позагорала на крыле самолета (видео)
Захотелось подышать воздухом.
В киевском международном аэропорту «Борисполь» девушка самовольно открыла аварийный выход и вышла на крыло самолета.
Очевидцы сняли на видео, как она расслабленно загорает на солнышке. Затем девушку окликнули, и она вошла обратно в салон.
«Спасибо, что не в полете», — пишут комментаторы под видео в соцсетях.
Как удалось узнать журналистам ТСН, девушка с мужем и детьми вернулась с отдыха в Турции. Она была трезва, но свой поступок объяснить не смогла. Позже девушка сказала, что ей просто захотелось подышать воздухом.
Бортпроводники передали нарушительницу сотрудникам правоохранительных органов. Авиакомпания внесла ее в черный список пассажиров.
Анна Лысенко