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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В киевском аэропорту девушка позагорала на крыле самолета (видео)

Захотелось подышать воздухом.

В киевском международном аэропорту «Борисполь» девушка самовольно открыла аварийный выход и вышла на крыло самолета.

Очевидцы сняли на видео, как она расслабленно загорает на солнышке. Затем девушку окликнули, и она вошла обратно в салон.

«Спасибо, что не в полете», — пишут комментаторы под видео в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как удалось узнать журналистам ТСН, девушка с мужем и детьми вернулась с отдыха в Турции. Она была трезва, но свой поступок объяснить не смогла. Позже девушка сказала, что ей просто захотелось подышать воздухом.

Бортпроводники передали нарушительницу сотрудникам правоохранительных органов. Авиакомпания внесла ее в черный список пассажиров.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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