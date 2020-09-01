16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США голодную козу поймали за поеданием почты (видео)
Совершила набег на почтовый ящик.
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Совершила набег на почтовый ящик.
Жители городка Токсей в Алабаме сняли забавное видео: у них на глазах коза с упоением обедала газетами и рекламными листовками из почтового ящика.
Как оказалось, «хулиганка» сбежала от хозяина, живущего неподалеку, и сама взломала почтовый ящик, который был закрыт на защелку.
«Такое нарочно не придумаешь. Добро пожаловать в Токсей», — написал местная жительница Ила Мазинго, которая поделилась видео.
Вскоре хозяин обнаружил пропажу и отвел беглянку домой.
Анна Лысенко