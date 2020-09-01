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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Одесситка создала фарфоровые цветы, которые не отличить от живых

Невероятное мастерство.

Олеся Галущенко из Одессы создала невероятную серию букетов, которые сложно отличить от живых цветов. Украинка лепит из холодного фарфора сирень, пионы, ромашки, жасмин и многое другое.

Каждый лепесток мастер по цветочной скульптуре изготавливает вручную. Она прорисовывает мельчайшие жилки, добавляя для правдоподобности немного «несовершенства» — оставленные гусеницами дырочки, мелкие точки. На создание одного пиона уходит до трех дней, а веточка сирени может занять неделю, пишет «Думская».

По образованию Олеся — инженер-гидротехник. Она начала заниматься букетами восемь лет назад. Всему научилась сама — по видеоурокам в Сети. Теперь ей заказывают букеты из разных стран мира.

Анна Лысенко

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