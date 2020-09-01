17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два больших питона пробили потолок на кухне в австралийца
Неожиданные гости.
Житель Брисбена вернулся домой и заметил огромную дыру в потолке. Практически сразу он обнаружил и виновников разрухи: на полу свернулись два ромбических австралийских питона, сообщает CNN.
Приехавший на место змеелов Стивен Браун рассказал, что длина одной змеи составляла 2,9 метра, а второй — 2,5 метра. По его словам, это были одни из самых толстых змей на его памяти. Он добавил, что питоны были сытыми и вялыми
Браун отметил, что сейчас в австралии длится сезон размножения змей. Он предположил, что два самца могли подраться
Змей отвезли в близлежащий лес и выпустили на свободу.
Анна Лысенко