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18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Считавшаяся подделкой картина Рембрандта может оказаться подлинником

По крайней мере, об этом говорят проведенные первоначальные исследования.

Почти 70 лет в подвале Эшмолеанского музея искусства и археологии пролежала картина «Голова бородатого мужчины», которую изначально считали подделкой Рембрандта. В начале года, когда в музее шла подготовка к выставке работ голландского живописца, на картину обратила внимание куратор выставки и глава отдела искусства Северной Европы Эн ван Кэмп.

Свои догадки относительно подлинности картины ван Кэмп решила проверить с помощью специалистов и заказала экспертизу полотна. Исследования показали, что «Голова бородатого мужчины» написана на куске того же дерева, что и другая картина мастера — «Андромеда», созданная примерно в 1630-м году.

Эксперт Петер Кляйн определил, что доска была сделана из дуба, срубленного в Прибалтике в 1618—1628 годах, а поскольку на выдержку дерева отводилось минимум два года, можно сказать, что найденная в музее картина была написана между 1620—1630 годами, пишет The Guardian.

Однако пока все еще невозможно точно сказать, писал ли Рембрандт «Голову бородатого мужчины». В самое ближайшее время эксперты проведут дополнительные исследования, чтобы это выяснить.

Екатерина Гура

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