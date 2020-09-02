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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведи «ограбили» два магазина в Калифорнии (видео)

Пришли за крекерами.

В два круглосуточных магазина на калифорнийских заправках в районе Кингс-Бич зачастили необычные воры. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как посреди ночи в заведения приходят медведи и опустошают полки с крекерами и конфетами.

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Таких нашествий за последние недели произошло несколько, рассказал продавец одного из магазинов Пол Хей в комментарии CBS Sacramento. Однажды он попытался не пустить пушистого хулигана внутрь, но медведь едва на него не бросился. Продавец вынужден был отступить.

«Это было немного страшно, конечно, не буду лгать», — говорит мужчина. «Борьба с медведями не входила в мои обязанности», — шутит он.

Специалисты по дикой природе уже связались с магазинами и посоветовали им отключить автоматические двери. Они также предложили использовать специальный спрей, запах которого отпугивает диких животных.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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