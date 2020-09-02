14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведи «ограбили» два магазина в Калифорнии (видео)
Пришли за крекерами.
В два круглосуточных магазина на калифорнийских заправках в районе
Таких нашествий за последние недели произошло несколько, рассказал продавец одного из магазинов Пол Хей в комментарии CBS Sacramento. Однажды он попытался не пустить пушистого хулигана внутрь, но медведь едва на него не бросился. Продавец вынужден был отступить.
«Это было немного страшно, конечно, не буду лгать», — говорит мужчина. «Борьба с медведями не входила в мои обязанности», — шутит он.
Специалисты по дикой природе уже связались с магазинами и посоветовали им отключить автоматические двери. Они также предложили использовать специальный спрей, запах которого отпугивает диких животных.
Анна Лысенко