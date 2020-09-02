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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лесные пожары в Калифорнии показали из космоса

Этот сезон лесных пожаров стал одним из худших за всю историю наблюдений.

Источник: NASA

Спутники НАСА показали масштабы лесных пожаров, охвативших Калифорнию. Красным цветом на снимке показана растительность и посевы. Серым — зоны выгорания.

На втором снимке показано, как высоко поднимается и как далеко распространяется дым от пожаров. За последние недели он распространился далеко на север и привел к ухудшению видимости и качества воздуха во многих городах на западе США.

Источник: NASA

Этот сезон лесных пожаров стал одним из худших за всю историю наблюдений, пишет The Economist. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии с 15 по 26 августа, в регионе произошло более 700 лесных пожаров, огнем было пройдено 500 тысяч гектаров. Это две третьих от площади, сгоревшей в Калифорнии за весь 2018 год, который был признан рекордным по масштабам лесных пожаров в регионе. При этом нынешний сезон пожаров только начался и может продлиться до ноября.

Свои дома были вынуждены уже более 120 тысяч человек. Губернатор штата обратился с просьбой о помощи к ряду других штатов США, а также Канаде и Австралии.

Анна Лысенко

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