Британка превратила бутерброды в репродукции знаменитых картин

Работая из дома во время пандемии, многие люди открывают в себе неожиданные таланты. Британка Кэролайн Барнс, которая всю жизнь проработала в отделе кадров Портсмутского университета, оказавшись в изоляции, начала превращать свои ежедневные обеды в репродукции знаменитых картин.
Ее первой работой стала съедобная копия «Крика» Эдварда Мунка. Так 56-летняя женщина с юмором отреагировала на невозможность слетать в запланированный отпуск в США и Канаду.
Затем Кэролайн вошла во вкус и переключилась на Пикассо, создала забавные пародии на Вермеера, Гранта Вуда, Фриду Кало, Матисса и других художников. По словам Барнс, такие работы не только вдохновляют ее, но и помогают меньше тосковать по посещениям музеев и галерей, которые вошли у нее в привычку.