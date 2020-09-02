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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка превратила бутерброды в репродукции знаменитых картин

Обеды со вкусом.

Работая из дома во время пандемии, многие люди открывают в себе неожиданные таланты. Британка Кэролайн Барнс, которая всю жизнь проработала в отделе кадров Портсмутского университета, оказавшись в изоляции, начала превращать свои ежедневные обеды в репродукции знаменитых картин.

Ее первой работой стала съедобная копия «Крика» Эдварда Мунка. Так 56-летняя женщина с юмором отреагировала на невозможность слетать в запланированный отпуск в США и Канаду.

Затем Кэролайн вошла во вкус и переключилась на Пикассо, создала забавные пародии на Вермеера, Гранта Вуда, Фриду Кало, Матисса и других художников. По словам Барнс, такие работы не только вдохновляют ее, но и помогают меньше тосковать по посещениям музеев и галерей, которые вошли у нее в привычку.

Анна Лысенко

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