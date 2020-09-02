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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

На древней чаше из Польши нашли загадочное лицо с рогами

Находка может быть связана с древними ритуалами.

При раскопках древнего поселения в польской гмине Бискупице археологи обнаружили фрагмент чаши с изображением человеческого лица с рогами.

Находке около 7 тысяч лет и связана она с культурой линейно-ленточной керамики, сообщает Heritage Daily.

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«Пока что мы не можем четко интерпретировать это изображение. Однако вероятно, что такой необычный артефакт может быть связан с ритуальной сферой», — говорит руководитель исследования, доктор Магдалена Москаль дель Ойо.

Профессор Марек Новак из Института археологии Ягеллонского университета в Кракове считает, что загадочная находка свидетельствует о контактах древних жителей поселения с людьми, живущими на территории современной Венгрии и Словакии, где встречаются похожие орнаментальные мотивы. К тому же, археологи обнаружили и множество изделий из обсидиана. Эта порода не встречается в Польше, в древности ее привозили с юга.

Помимо чаши исследователи нашли более 3 тысяч артефактов — инструменты для обработки дерева, кожи и камня, а также серповидные лезвия.

Анна Лысенко

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