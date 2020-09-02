16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Глубокая пропасть в Чехии оказалась почти бездонной
И образовалась она не так, как считалось раньше.
Знаменитая Границкая пропасть недалеко от города Границе в Чехии может оказаться как минимум в два разе глубже, чем предполагалось.
К такому выводу пришли чешские исследователи, изучавшие самую глубокую затопленную пропасть в мире с помощью дистанционно управляемого робота, гравиметра и других инструментов. Их работа опубликована в Journal of Geophysical Research: Earth Surface.
До недавних пор считалось, что глубина пропасти составляет 473,5 метра. Примерно 104 метра — это сухая часть пропасти. Дальше виднеется зеленое озерцо, под которым скрывается огромное затопленное пространство.
Однако ученым удалось обнаружить, что еще ниже, на глубине около километра, находится целая система похожих на траншеи пещер, являющихся «продолжением» пропасти. Но даже эти «траншеи» могут оказаться не последними.
Новые геофизические данные также опровергли гипотезу о происхождении Границкой пропасти. Считалось, что она образовалась благодаря восходящим процессам, когда кислые грунтовые воды растворяют известняк снизу. В своем исследовании ученые показали, что пропасть формировалась сверху вниз благодаря потокам дождевой и талой воды, просачивающимся под землю.
Анна Лысенко