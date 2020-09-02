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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индийский фотограф построил дом в виде фотокамеры

Своих сыновей он также назвал в честь известных фотобрендов

49-летний Рави Хонгал из индийского города Белгаум, штат Карнатака, уже много лет работает профессиональным фотографом. В его семье все увлекались этим искусством, а потому свою будущую профессию он освоил еще в 13 лет. Став зарабатывать на жизнь съемкой, Рави открыл в Белгауме студию, где и познакомился с будущей женой, которая также увлекалась фотографией.

Вся жизнь мужчины была связана с фотоискусством, даже своих сыновей он назвал в честь популярных брендов: Никон, Кэнон и Эпсон.

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А в 2020 году Хонгал достроил трехэтажный дом, который выглядит как гигантская камера и носит название CLICK («Щелчок»). Особняк выполнен в форме фотоаппарата со вспышкой и на нем красуются имена сыновей и фотобренды: Canon, Nikon и Epson.

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Внутри здание также напоминает о главной страсти его владельца: решетки на окнах, декор потолка и стен, а также другие элементы дизайна так или иначе связаны с фотографией.

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Особенный дом Хонгал разрабатывал вместе с архитекторами из дизайнерской компании Key Concepts Interiors. Строили его два года, и обошелся он примерно в 102 тысячи долларов, пишет Insider.

Теперь дом является местной достопримечательностью. Сюда приезжают туристы, чтобы его сфотографировать, а гордый хозяин с удовольствием рассказывает о своем особняке журналистам и блогерам.

Екатерина Гура

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