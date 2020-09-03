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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шуфутинский в космосе: как российский космонавт встретил 3 сентября

Он перевернул календарь 16 раз.

Вот уже много лет третьего сентября соцсети наполняются мемами с певцом Михаилом Шуфутинским. Всему виной его знаменитая песня 1993 года «Третье сентября». Строчка «Я календарь переверну, и снова 3-е сентября» уже стала крылатым выражением. Именно она лежит в основе большинства мемов, которые ежегодно появляются в этот день в Сети.

Не прошел мимо «Шуфутинового дня» (как его в шутку называют пользователи соцсетей) и российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на борту МКС. В своем Twitter он опубликовал вид на Землю из иллюминатора и показал календарь.

Космонавт уточнил, что «переворачивал» его целых 16 раз, встречая 3-е сентября в разных часовых поясах.

Давайте, скажите мне - вы когда-нибудь слышали знаменитую песню Михаила Шуфутинского? И сколько раз вы ее слушали?

Кстати, в этом году мемы с Шуфутинским приобрели и новый характер, связанный с особенностями 2020 года.

Кроме того, в соцсетях появилась версия хита песни «Третье сентября» на татарском языке. В ролике трое мужчин сидят в салоне автомобиля в национальных татарских костюмах: двое из них поют песню, а третий играет на баяне.

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Екатерина Гура

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