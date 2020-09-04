11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Двух оленят спасли из бассейна в США (видео)
Трогательные кадры.
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Трогательные кадры.
Два олененка забрели во двор к жителю американского штата Огайо и, заметив бассейн, решили в нем освежиться. Однако выбраться обратно сами не смогли.
Хозяин дома в Парме заметил обессиленно барахтающихся в воде животных и позвонил в полицию. Приехавшие на вызов офицеры около часа пытались выманить животных на сушу.
Наконец их настойчивость увенчалась успехом. Камера запечатлела, как порядком уставшие животные издают крик радости, оказавшись на свободе.
Анна Лысенко