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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В бельгийском фонтане нашли саркофаг с сердцем мэра

Известная городская легенда оказалась правдой.

В фонтане бельгийского города Вервье обнаружили свинцовый саркофаг с заспиртованным сердцем мэра города Пьера Давида, умершего в 1839 году, сообщает Fox News.

Легенда о том, что сердце мэра хранится в фонтане, известна всем старожилам города. Однако мало кто в нее верил, ведь фонтан открыли спустя 44 года после смерти Давида. Находка, сделанная рабочими во время реставрации, доказала, что порой легенды говорят правду.

На небольшом саркофаге обнаружили гравировку: «Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в этот монумент 25 июня 1883 года».

Пьер Давид запомнился горожанам многими полезными нововведениями. В частности, он основал в Вервье первую пожарную службу. После смерти градоначальника в городе открыли памятник в его честь. С согласия семьи хирурги удалили и заспиртовали сердце Давида, чтобы похоронить его в памятнике.

Анна Лысенко

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