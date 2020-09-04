Доисторическая акула оказалась настоящим гигантом

Миллионы лет назад в земных морях плавала гигантская акула Otodus megalodon, один лишь хвостовой плавник которой достигал размеров взрослого человека.
К такому выводу пришли исследователи из Бристольского университета и Университета Суонси в Великобритании, воссоздав размеры доисторического животного по его зубам с помощью математических моделей. Результаты их работы опубликованы в журнале Scientific Reports.
Зубы мегалодона сравнили с зубами современных видов акул. Все части тела этих морских хищниц, по словам ученых, вырастают пропорционально (в отличие, например, от человека, который рождается с большой головой и короткими конечностями, но меняется с годами). Ученые смогли оценить кривую роста древней акулы на основе кривой роста современных акул.
Оказалось, что акула-мегалодон вырастала до 18 метров в длину и весила около 48 тонн. Это более чем в два раза превышает вес современной большой белой акулы. Хвост доисторической акулы достигал почти 4 метров, а его плавник составлял 1,62 метра в длину — это размер человека среднего роста.
Гигант появился в морях Земли около 23 миллионов лет назад, а исчез всего 3 миллиона лет назад. Он мог питаться не только крупной рыбой, но и небольшими китами и ластоногими — морскими млекопитающими, к которым сегодня относятся тюлени, моржи и морские львы.