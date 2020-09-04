16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему древние люди исчезли с острова Пасхи
Всему виной нестабильный климат.
Остров Пасхи, он же
До недавнего времени существовало две популярные теории о том, почему жители, построившие гигантские статуи, исчезли с острова. Ученые полагали, что всему виной могли быть прибывшие сюда европейцы, а также чрезмерная эксплуатация природных ресурсов. Но исследователи из Чили, Испании и Норвегии выявили новые факты.
Дело в том, что область
По словам одного из авторов исследования, профессора Маурисио Лима, островитяне знали об этих климатических перепадах и постепенно меняли свой образ жизни, перейдя от более сложного общества к простому и аграрному — они уменьшали размеры семей и находили более стабильные способы производства пищи в каменных садах. Но этого оказалось недостаточно.
Ученые полагают, что островитяне пережили несколько сильных кризисов, связанных с катастрофическим изменением климата. Это и стало причиной их исчезновения.
Екатерина Гура