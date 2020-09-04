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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, почему древние люди исчезли с острова Пасхи

Всему виной нестабильный климат.

Источник: AP 2020

Остров Пасхи, он же Рапа-Нуи, сейчас является популярной туристической достопримечательностью благодаря своим загадочным статуям Моаи, которые были возведены примерно между 1250 и 1500 годами. Однако остров привлекает не только туристов, но и ученых, которые десятилетиями пытаются разгадать загадку исчезновения коренного населения.

До недавнего времени существовало две популярные теории о том, почему жители, построившие гигантские статуи, исчезли с острова. Ученые полагали, что всему виной могли быть прибывшие сюда европейцы, а также чрезмерная эксплуатация природных ресурсов. Но исследователи из Чили, Испании и Норвегии выявили новые факты.

Специалисты выяснили, что демографический спад на острове Пасхи был связан с изменениями климата, которые повлияли на способность производить продукты питания.

Дело в том, что область Рапа-Нуи сильно подвержена влиянию Эль-Ниньо — природного феномена, характеризующегося периодическим изменением температуры ветров и поверхности моря над Тихим океаном, что в свою очередь меняет привычный характер атмосферных осадков и сильно влияет на общий климат.

По словам одного из авторов исследования, профессора Маурисио Лима, островитяне знали об этих климатических перепадах и постепенно меняли свой образ жизни, перейдя от более сложного общества к простому и аграрному — они уменьшали размеры семей и находили более стабильные способы производства пищи в каменных садах. Но этого оказалось недостаточно.

Ученые полагают, что островитяне пережили несколько сильных кризисов, связанных с катастрофическим изменением климата. Это и стало причиной их исчезновения.

Екатерина Гура

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