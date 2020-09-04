17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании можно переночевать в конюшне с лошадьми (фото)
Животных можно кормить и гладить прямо из своей постели.
В британском графстве Камбрия на ферме Greenbank Farm предлагают туристам оригинальное развлечение. Помимо прогулок на лошади по живописным окрестностям, все желающие могут провести с животным ночь в конюшне.
В специально отремонтированных помещениях находится загон для лошади, который отделен небольшой перегородкой от гостиничного номера. В комнате для гостей есть двухъярусные кровати,
Гости могут спокойно гладить и кормить лошадей, не вставая из постели. Кроме того, можно провести ночь и в компании милого пони. Ночь в конюшне обойдется туристам примерно в 320 долларов, пишет LAD Bible.
Екатерина Гура