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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании можно переночевать в конюшне с лошадьми (фото)

Животных можно кормить и гладить прямо из своей постели.

6
фотографий
6
фотографий

В британском графстве Камбрия на ферме Greenbank Farm предлагают туристам оригинальное развлечение. Помимо прогулок на лошади по живописным окрестностям, все желающие могут провести с животным ночь в конюшне.

В специально отремонтированных помещениях находится загон для лошади, который отделен небольшой перегородкой от гостиничного номера. В комнате для гостей есть двухъярусные кровати, мини-кухня со столом, холодильником, плитой, микроволновой печью, а также ванная комната с душем и туалетом. В номере может расположиться семья из трех человек, присутствие собак тоже допускается.

Гости могут спокойно гладить и кормить лошадей, не вставая из постели. Кроме того, можно провести ночь и в компании милого пони. Ночь в конюшне обойдется туристам примерно в 320 долларов, пишет LAD Bible.

Екатерина Гура

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