Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 сентябряРодился Фредди Меркьюри, на мюнхенской Олимпиаде захватили заложников, а "Вояджер-1" отправился исследовать Юпитер и Сатурн
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
20Как тушат лесные пожары в России
10:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: Луна покрывается ржавчиной

И виновата в этом Земля, считают исследователи.

Из-за взаимодействия с магнитным полем Земли на поверхности Луны накапливается оксид железа, установили ученые.

Читайте также
На Хэллоуин земляне увидят Уран, звездопад и «голубую» Луну

Ржавчину на Луне ученые обнаружили давно и были очень удивлены, ведь оксиды железа появляются, когда железо подвергается воздействию кислорода и воды. На естественном спутнике Земли много богатых железом горных пород, и есть молекулы воды, но нет кислорода.

Более того, Луна буквально «заполнена» водородом, говорят исследователи, который течет от Солнца, переносимый солнечным ветром. Ржавчина образуется, когда кислород удаляет электроны из железа; водород делает обратное, добавляя электроны, а это значит, что ржавчине труднее образовываться на богатой водородом Луне.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи предложили разгадку этой тайны. Подсказкой стало то, что ржавчина больше сосредоточена на той стороне Луны, которая обращена к Земле.

Земля окружена магнитным полем, словно воздушным пузырем. Солнечный ветер растягивает этот «пузырь», создавая длинный магнитный хвост. Луна входит в него за три дня до полнолуния, затем пересекает его и выходит с другой стороны. На это уходит шесть дней.

В течение этих шести дней магнитный хвост Земли покрывает поверхность Луны электронами и кислородом из верхних слоев атмосферы. Они взаимодействуют с молекулами воды и богатыми железом горными породами на спутнике Земли. Так на Луне постепенно накапливается ржавчина, считают ученые.

Новая теория также может объяснить, почему ржавчина была обнаружена на других безвоздушных телах, таких как астероиды, говорят исследователи.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока — 2»
Минэкономразвития допустило дефляцию в России в сентябре
Названы регионы-лидеры по вакансиям с зарплатами от 100 000 руб
Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди
Депутата оштрафовали за избиение краснокнижного орла трубой
Подозреваемому в атаке на Tesla россиянину предъявили обвинение
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Топ-5 новинок форума «Армия-2020» В небесах, на суше и на море
Авто
Битва седанов — что лучше, Toyota Camry, VW Passat или Kia K5? На этот раз мы немного отошли от традиционного формата наших сравнительных тестов и взяли сразу три машины
Кино
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Виторган увез сына Собчак в Турцию Актер восхитил поклонников милым снимком Платона
Леди
5 звезд в нелепых черных нарядах Мероприятий по-прежнему до боли мало. Но к счастью, звезды умеют подкинуть нам пищу для язвительных замечаний в адрес их модных (или все же не очень) выходов.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь