10:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: Луна покрывается ржавчиной
И виновата в этом Земля, считают исследователи.
Ржавчину на Луне ученые обнаружили давно и были очень удивлены, ведь оксиды железа появляются, когда железо подвергается воздействию кислорода и воды. На естественном спутнике Земли много богатых железом горных пород, и есть молекулы воды, но нет кислорода.
Более того, Луна буквально «заполнена» водородом, говорят исследователи, который течет от Солнца, переносимый солнечным ветром. Ржавчина образуется, когда кислород удаляет электроны из железа; водород делает обратное, добавляя электроны, а это значит, что ржавчине труднее образовываться на богатой водородом Луне.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи предложили разгадку этой тайны. Подсказкой стало то, что ржавчина больше сосредоточена на той стороне Луны, которая обращена к Земле.
Земля окружена магнитным полем, словно воздушным пузырем. Солнечный ветер растягивает этот «пузырь», создавая длинный магнитный хвост. Луна входит в него за три дня до полнолуния, затем пересекает его и выходит с другой стороны. На это уходит шесть дней.
Новая теория также может объяснить, почему ржавчина была обнаружена на других безвоздушных телах, таких как астероиды, говорят исследователи.
Анна Лысенко