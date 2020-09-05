Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 сентябряРодился Фредди Меркьюри, на мюнхенской Олимпиаде захватили заложников, а "Вояджер-1" отправился исследовать Юпитер и Сатурн
Фоторепортажи
2285-летняя история московского троллейбуса
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как меняется мозг космонавтов

Он приспосабливается к невесомости.

Источник: University of Antwerp
Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

Сканирование мозга космонавтов впервые показало, как орган приспосабливается к трудностям передвижения в космосе.

Ученые проанализировали сканы мозга 11 космонавтов, каждый из которых провел на орбите около шести месяцев, сообщает Guardian. Они обнаружили увеличение белого и серого вещества в трех областях мозга, которые непосредственно участвуют в физическом движении.

Изменения отражают «нейропластичность» мозга, говорят исследователи. Нервные клетки, которые управляют движением или двигательной активностью, реконфигурирует себя, чтобы справиться с новыми условиями жизни на орбите, в частности, невесомостью.

Новость
Пища для ума: 8 продуктов, которые нужны вашему мозгу

«Мы можем ясно видеть микроструктурные изменения в трех основных областях мозга, которые участвуют в моторной обработке», — сказал Стивен Джиллингс, нейробиолог из Антверпенского университета в Бельгии.

Микроструктурные изменения были заметны в первичной моторной коре, которая посылает сигналы движения мышцам; в мозжечке, который отвечает за мелкие и точные движения; и в базальных ганглиях, которые помогают начать движение.

Сканы также подтвердили, что во время пребывания космонавтов на орбите их спинномозговая жидкость, омывающая мозг, перераспределяется, подталкивая мозг к верхней части черепа. При этом расширяются заполненные жидкостью полости, называемые желудочками. Это может быть непосредственно связано с потерей остроты зрения космонавтов, известной как нейроокулярный синдром.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Шведский премьер обратился к противникам «Северного потока — 2»
Жерар Депардье принял православие
Мутко: После поражения сборной РФ со счетом 1:7 пригласил Путин
Российский боец UFC ударил соперника во время дуэли взглядов
Ураган в Приморье засыпал россиян морскими деликатесами
В Приморье тайфун выбросил на берег «корабль-призрак»
Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России
Hi-Tech
Раскрыт необычный промокод AliExpress Это нужно всем!
Горячие темы на Авто
Если мы (русские) такие умные, то почему мы такие бедные? 361
Окунёмся в историю. Пятница в СССР. 149
ПДД 132
Мнение --(личное ) 132
Кино
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме
Новости партнеров
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
Президент России жёстко раскритиковал действия Башкирской содовой компании
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Спасение врачами россиянки, которой в рот заползла змея (видео)
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь