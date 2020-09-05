16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали, как меняется мозг космонавтов
Он приспосабливается к невесомости.
Сканирование мозга космонавтов впервые показало, как орган приспосабливается к трудностям передвижения в космосе.
Ученые проанализировали сканы мозга 11 космонавтов, каждый из которых провел на орбите около шести месяцев, сообщает Guardian. Они обнаружили увеличение белого и серого вещества в трех областях мозга, которые непосредственно участвуют в физическом движении.
Изменения отражают «нейропластичность» мозга, говорят исследователи. Нервные клетки, которые управляют движением или двигательной активностью, реконфигурирует себя, чтобы справиться с новыми условиями жизни на орбите, в частности, невесомостью.
«Мы можем ясно видеть микроструктурные изменения в трех основных областях мозга, которые участвуют в моторной обработке», — сказал Стивен Джиллингс, нейробиолог из Антверпенского университета в Бельгии.
Микроструктурные изменения были заметны в первичной моторной коре, которая посылает сигналы движения мышцам; в мозжечке, который отвечает за мелкие и точные движения; и в базальных ганглиях, которые помогают начать движение.
Сканы также подтвердили, что во время пребывания космонавтов на орбите их спинномозговая жидкость, омывающая мозг, перераспределяется, подталкивая мозг к верхней части черепа. При этом расширяются заполненные жидкостью полости, называемые желудочками. Это может быть непосредственно связано с потерей остроты зрения космонавтов, известной как нейроокулярный синдром.
Анна Лысенко