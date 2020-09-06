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12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии арестовали 54 человека за вечеринку в бассейне

Они нарушили строгие ограничения во время пандемии.

В штате Пенджаб на северо-западе Индии полиция арестовала 54 человека за посещение вечеринки в бассейне во время строгих ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Вечеринку организовали в одном из ресторанов города Лудхиана, сообщает CNN. Правоохранители узнали о возможном мероприятии и провели рейд, в ходе которого также изъяли большие объемы алкоголя.

В Пенджабе на утро воскресенья зарегистрирован 15731 случай заболевания коронавирусом, включая 1739 смертельных случаев.

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Индия входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев COVID-19. Общее число заболевших здесь составляет 4,11 млн человек. На втором месте Бразилия с 4,12 млн, на первом — США с 6,26 млн человек.

Анна Лысенко

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