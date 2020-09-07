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15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Недавно обнаруженный вид орангутангов уже находится на грани вымирания

Всему виной деятельность человека.

Специалисты из британского благотворительного Фонда дикой природы выступили с докладом, в котором рассказали, что новый вид орангутангов Тапанули через несколько лет может исчезнуть с лица Земли.

Тапанули на данный момент является самой редкой большой обезьяной в мире. Животных, которых обнаружили в 2017 году, сейчас насчитывается лишь 800 особей. Они обитают только в экосистеме Батанг-Тору на севере Суматры в Индонезии. Однако именно там в последние два года идет активная добыча золота, и в результате деятельности шахт было уничтожено 8,67 гектара леса.

Экологи бьют тревогу, ведь если промышленные компании продолжат разработку месторождений таким образом, то вскоре орангутанги лишаться своей естественной среды обитания и просто вымрут, пишет The Telegraph.

Екатерина Гура

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