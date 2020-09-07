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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австриец установил мировой рекорд, простояв во льду 2,5 часа

Он превзошел собственный предыдущий результат.

В начале сентября в городе Мельк в Нижней Австрии прошло необычное шоу. Спортсмен Йозеф Кеберль простоял в кабинке, наполненной льдом, целых 2 часа 30 минут и 57 секунд. Мужчина, одетый только в плавки, стоял неподвижно внутри кабинки с 200 килограммами льда, чтобы побить свой собственный прошлогодний результат, а заодно и установить новый мировой рекорд. И у него все получилось.

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Кеберль признался, что во время испытания чувствовал сильную боль, но пытался отвлекать себя хорошими мыслями. Останавливаться на достигнутом австриец не собирается. В следующем году в Лос-Анджелесе он будет пытаться снова усовершенствовать свой результат.

Екатерина Гура

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