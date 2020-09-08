12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России нашли «золотистого» морского котика (видео)
Он родился около месяца назад.
На острове Тюлений в Охотском море заметили детеныша морского котика с нетипичным золотистым окрасом и голубыми глазами.
Специалист по морским млекопитающим Владимир Бурканов считает, что малыш на видео — альбинос, сообщает ГТРК «Амур». Необычный цвет животного — результат почти полного отсутствия пигмента меланина.
Сейчас «золотистому» морскому котику около месяца. За ним наблюдают специалисты. Альбинизм у животных часто связан со слабым зрением. К тому же, сородичи могут проявлять к таким детенышам агрессию. Если морскому котику не удастся адаптироваться, его заберут в дельфинарий.
Анна Лысенко