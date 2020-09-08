Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
2710 дней, которые потрясли Минск
12Неорганическое соединение: почему Богории нельзя встречаться с Баринго
12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России нашли «золотистого» морского котика (видео)

Он родился около месяца назад.

На острове Тюлений в Охотском море заметили детеныша морского котика с нетипичным золотистым окрасом и голубыми глазами.

Специалист по морским млекопитающим Владимир Бурканов считает, что малыш на видео — альбинос, сообщает ГТРК «Амур». Необычный цвет животного — результат почти полного отсутствия пигмента меланина.

Сейчас «золотистому» морскому котику около месяца. За ним наблюдают специалисты. Альбинизм у животных часто связан со слабым зрением. К тому же, сородичи могут проявлять к таким детенышам агрессию. Если морскому котику не удастся адаптироваться, его заберут в дельфинарий.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского
СМИ: Колесникова порвала паспорт, чтобы остаться в Белоруссии
Минтруд разработал календарь праздничных дней на 2021 год
Турист взял на память песок с пляжа и заплатил огромный штраф
Слияние озер в Кении угрожает жизни сотен живых существ (фото)
Эксперт пояснила, как мошенники обманывают молчанием в трубке
Hi-Tech
Раскрыты цены консоли Xbox Series X и ее бюджетной версии Series S Они выйдут в начале ноября
Кино
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта Артисты представили и обсудили фильм, посвященный вручению музыкальной премии «Жара»
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Дети
11-летний мальчик сел за руль и отвез заболевшую бабушку домой Прежде внук никогда не водил машину по улице.
Леди
Бюджетные вещи, которые не дадут грустить осенью (фото и цены) Находки с AliExpress, которые сделают осень яркой и счастливой.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь