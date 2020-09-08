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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Турист взял на память песок с пляжа и заплатил тысячу евро штрафа

Он такой не один.

Отдыхающий на Сардинии французский турист решил увезти домой бесплатный сувенир на память об отпуске. Он набрал в пластиковую бутылку знаменитого белоснежного песка с пляжа и упаковал ее в чемодан. Однако на таможенном контроле в аэропорту Кальяри-Эльмас ему пришлось пожалеть о своем решении.

Как оказалось, песок Сардинии находится под государственной защитой. Бутылку весом около 2 кг изъяли, а незадачливого туриста задержали и оштрафовали на 1 тысячу евро.

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Вопреки тому, что отдыхающих предупреждают о штрафах, каждый сезон находится немало туристов, пытающихся привезти домой немного сардинского песка. «К концу года у нас обычно накапливается много бутылок с песком», — рассказал представитель лесных рейнджеров острова в комментарии CNN.

Анна Лысенко

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