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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае открыли самый длинный подвесной стеклянный мост в мире (видео)

Конструкция уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Китайские специалисты вновь превзошли сами себя. В провинции Гуандун над рекой Ляньцзян в заповедной зоне появился новый подвесной и полностью стеклянный мост, который уже официально признан самым длинным подобным мостом в мире.

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Его длина составляет 526 метров, и он возвышается над землей на расстоянии 201 метра. Толщина стекла составляет 4,5 сантиметра — мост способен выдержать одновременно 500 человек, пишет Dezeen.

Стеклянная конструкция держится на толстых тросах, прикрепленных к двум металлическим опорам. Кроме того, на мосту есть смотровые площадки, ширина которых составляет почти 9 метров.

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Мост спроектировали и построили специалисты китайской архитектурной студии Architectural Design и Чжэцзянского университета.

Кстати, также в Китае находится и самая большая смотровая площадка из стекла.

Екатерина Гура

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