12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае открыли самый длинный подвесной стеклянный мост в мире (видео)
Конструкция уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Китайские специалисты вновь превзошли сами себя. В провинции Гуандун над рекой Ляньцзян в заповедной зоне появился новый подвесной и полностью стеклянный мост, который уже официально признан самым длинным подобным мостом в мире.
Его длина составляет 526 метров, и он возвышается над землей на расстоянии 201 метра. Толщина стекла составляет 4,5 сантиметра — мост способен выдержать одновременно 500 человек, пишет Dezeen.
Стеклянная конструкция держится на толстых тросах, прикрепленных к двум металлическим опорам. Кроме того, на мосту есть смотровые площадки, ширина которых составляет почти 9 метров.
Мост спроектировали и построили специалисты китайской архитектурной студии Architectural Design и Чжэцзянского университета.
Кстати, также в Китае находится и самая большая смотровая площадка из стекла.
Екатерина Гура