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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец нашел на пляже странных морских существ (фото)

Они оказались дорогим деликатесом.

Житель британского графства Северном Уэльс Мартин Грин, прогуливаясь с женой по пляжу неподалеку от Карнарвона, обнаружил странное «живое» бревно.

Опубликовано Martyn Green Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Присмотревшись повнимательнее, супруги заметили, что бревно полностью покрыто щупальцами существ в раковинах.

Опубликовано Martyn Green Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Странную находку британец снял на видео и опубликовал на Facebook. Мужчина также решил узнать, что это за существа, и был приятно удивлен, когда оказалось, что щупальца с раковинами — редкие морские уточки. Эти существа в Испании и Португалии считаются дорогим деликатесом: цена за килограмм может достигать 400 долларов, пишет LAD Bible.

Опубликовано Martyn Green Воскресенье, 6 сентября 2020 г.
Опубликовано Martyn Green Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Правда, Мартин не собирается продавать свою находку — он надеется, что с отливом бревно с морскими уточками унесет обратно в море.

Екатерина Гура

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