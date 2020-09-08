Опубликовано Martyn Green Воскресенье, 6 сентября 2020 г.
15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец нашел на пляже странных морских существ (фото)
Они оказались дорогим деликатесом.
Житель британского графства Северном Уэльс Мартин Грин, прогуливаясь с женой по пляжу неподалеку от Карнарвона, обнаружил странное «живое» бревно.
Присмотревшись повнимательнее, супруги заметили, что бревно полностью покрыто щупальцами существ в раковинах.
Странную находку британец снял на видео и опубликовал на Facebook. Мужчина также решил узнать, что это за существа, и был приятно удивлен, когда оказалось, что щупальца с раковинами — редкие морские уточки. Эти существа в Испании и Португалии считаются дорогим деликатесом: цена за килограмм может достигать 400 долларов, пишет LAD Bible.
Правда, Мартин не собирается продавать свою находку — он надеется, что с отливом бревно с морскими уточками унесет обратно в море.
Екатерина Гура