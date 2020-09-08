14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Турции медведь с коробкой на голове забрался на вышку связи
Иностранный «шпион», пошутили очевидцы.
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Иностранный «шпион», пошутили очевидцы.
Служащие военной базы в Турции заметили необычного «диверсанта»: медведь с коробкой на голове забрался на вышку связи, очевидно, перепутав ее с деревом.
Военные пошутили, что медведь — иностранный шпион, а коробку он надел для маскировки.
Анна Лысенко