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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции медведь с коробкой на голове забрался на вышку связи

Иностранный «шпион», пошутили очевидцы.

Служащие военной базы в Турции заметили необычного «диверсанта»: медведь с коробкой на голове забрался на вышку связи, очевидно, перепутав ее с деревом.

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Какое-то время ничего не видящий мишка сидел на вышке, не двигаясь. Но в конце концов он смог немного сдвинуть коробку и успешно спустился на землю без посторонней помощи.

Военные пошутили, что медведь — иностранный шпион, а коробку он надел для маскировки.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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