16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французский ресторатор выбросил две тонны мидий у здания администрации
Таким образом он протестовал против закрытия бизнеса.
Владелец ресторанов La Chicorée и Aux Moules Арно Менье из французского города Лилль привез к дверям местной префектуры две тонны мидий, которые вывалил прямо на пол. Таким образом мужчина протестовал против решения властей закрыть заведения общепита
Менье отметил, что власти до последнего молчали о своих планах, а проинформировали владельцев баров и ресторанов лишь за 24 часа. Как отметил ресторатор, две тонны мидий у него остались после распродажи, и ему
Екатерина Гура