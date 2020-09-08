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16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский ресторатор выбросил две тонны мидий у здания администрации

Таким образом он протестовал против закрытия бизнеса.

Владелец ресторанов La Chicorée и Aux Moules Арно Менье из французского города Лилль привез к дверям местной префектуры две тонны мидий, которые вывалил прямо на пол. Таким образом мужчина протестовал против решения властей закрыть заведения общепита из-за увеличивающихся случаев COVID-19 в регионе.

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Менье отметил, что власти до последнего молчали о своих планах, а проинформировали владельцев баров и ресторанов лишь за 24 часа. Как отметил ресторатор, две тонны мидий у него остались после распродажи, и ему все равно пришлось бы их выбросить в связи с закрытием заведений.

Екатерина Гура

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