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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США козел забрался в полицейскую машину и сжевал бумаги

Хулигана одолели с трудом.

Заместитель шерифа из американского штата Джорджия доставляла важные документы в округе Дуглас. Припарковавшись в частном секторе, женщина вышла из машины и оставила дверь распахнутой — в прошлом ей несколько раз приходилось убегать от сторожевых собак.

Однако в этот раз опасность поджидала ее в лице совсем другого животного, сообщает UPI. Вернувшись к авто, замшерифа увидела, что в машину забрался козел и хозяйничает там вовсю. Он опрокинул пластиковый стакан с напитком и сжевал половину бумаг, оставленных на кресле.

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Женщина попыталась выманить животное, но оно не послушалось. Затем она потянула его за рога, но упрямый козел не сдвинулся ни на сантиметр. Тогда женщина обошла машину и попыталась вытащить животное за задние ноги.

Как сообщили местные СМИ, операция в конце концов увенчалась успехом: козла с позором выставили из полицейской машины на тротуар.

Анна Лысенко

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