12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США козел забрался в полицейскую машину и сжевал бумаги
Хулигана одолели с трудом.
Заместитель шерифа из американского штата Джорджия доставляла важные документы в округе Дуглас. Припарковавшись в частном секторе, женщина вышла из машины и оставила дверь распахнутой — в прошлом ей несколько раз приходилось убегать от сторожевых собак.
Однако в этот раз опасность поджидала ее в лице совсем другого животного, сообщает UPI. Вернувшись к авто, замшерифа увидела, что в машину забрался козел и хозяйничает там вовсю. Он опрокинул пластиковый стакан с напитком и сжевал половину бумаг, оставленных на кресле.
Женщина попыталась выманить животное, но оно не послушалось. Затем она потянула его за рога, но упрямый козел не сдвинулся ни на сантиметр. Тогда женщина обошла машину и попыталась вытащить животное за задние ноги.
Как сообщили местные СМИ, операция в конце концов увенчалась успехом: козла с позором выставили из полицейской машины на тротуар.
Анна Лысенко