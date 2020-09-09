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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Самого одинокого в мире» слона спасут от ожирения

Ему придется изменить место жительства.

Слону по кличке Кааван из пакистанского зоопарка, которого называют самым одиноким в мире, нашли новый дом, где он сможет найти компанию и подлечиться. Правда, для этого ему придется эмигрировать в Камбоджу, сообщает Fox News.

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Кааван попал в зоопарк Маргазар в Исламабаде в 1985 году как подарок от Шри-Ланки. С 1990 года он жил в паре со слонихой Сахели, но она умерла 8 лет назад. Загрустив от одиночества, Кааван заработал ожирение, болезнь ногтей и выработал странное поведение. Он может часами раскачиваться туда-сюда и мотать головой из стороны в сторону.

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Слону нужна долгосрочная программа ухода, говорят ветеринары, но получить ее в Пакистане он не сможет. Они сделали Каавану анализы и дали разрешение на перевозку животного.

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Зоопарк Маргазар с 2016 года находится в центре скандала. По данным всемирной организации по защите животных Four Paws, более 500 обитателей Маргазара пропали бесследно, 24 животных умерли за последние 4 года. Сейчас ведутся переговоры о передаче других животных в зоопарки с лучшими условиями.

Анна Лысенко

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